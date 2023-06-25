97'nci Gazi Koşusu'nu Urfa Aslanı kazandı

97'nci Gazi Koşusu'nu Urfa Aslanı jokeyi Mehmet Kaya'yla kazandı.

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Cumhuriyetimizin 100. yılındaki Gazi Koşusu'nu, jokeyliğini Mehmet Kaya'nın yaptığı Urfa Aslanı isimli safkan kazandı.

Bu yarışla birlikte 16. kulvarın uğursuzluğu da sona erdi. 25 sene sonra bu kulvardan çıkan bir at yarışı kazanma başarısı gösterdi.

5 milyon liralık ödül

Türk yarışçılığının derbisi olan bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 5 milyon TL olarak belirlendi.

97. Gazi Koşusu’nda ikinciye 2 milyon TL, üçüncüye 1 milyon TL, dördüncüye 500 bin TL ve beşinciye ise 250 bin TL ikramiye dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 7 milyon 848 bin TL’lik bir ikramiye kazanmış oldu.

At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 9 milyon 285 bin TL’ye ulaşacak.