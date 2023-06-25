Fatih Portakal: Muhalefet partilerinde demokrasi olmadığını gördüm

Gazeteci Fatih Portakal, seçimi kaybeden muhalefette liderlerin koltuk kavgasından dem vurarak, "Muhalefet partilerinde demokrasi olmadığını gördüm. Onlarda da parti koltuğunu kaybetmeme hırsı var" dedi.

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Millet İttifakı'nın ve HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı 13. seçim yenilgisi sonrası, muhalefette hem kendisine hem de Millet İttifakı'nın diğer liderlerine karşı değişim rüzgarı başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in partilerinde giderek yükselen değişim ve istifa seslerine rağmen koltuklarını bırakmamalarına eleştiriler sürüyor.

Gazeteci Fatih Portakal, muhalefet liderlerinin "koltuk sevdasına" yönelik tepkilerine bir yenisini daha ekledi.

"Kendi doğrularımı söylemeye devam"

Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Son seçimden hem gazeteci hem bir seçmen olarak çıkardığım dersleri paylaşmak istiyorum:

-Kendi doğrularımı söylemeye devam…

-Bagajım yok eyvallahım yok…

-Değerlendirirken her şey akılcılık değilmiş,

-Bu ülkede duygusal bakış açısı da önemli…

-Yazacağım konuşacağım yine, ama millet sorgulasın diye özel bir gayretim olmayacak. Bana ne!

"Anket şirketlerini defterimden siliyorum"

-Anket şirketlerini defterimden siliyorum. Artık araştırmalarına bakmayacağım, paylaşmayacağim.

-Artık kerhen -istemeye istemeye- oy vermeye son veriyorum.

-Aklım ve gönlüm hangi parti derse oyum ona…

"Muhalefette demokrasi olmadığını gördüm"

-İktidardaki ismin ve ekibin koltuk sevdasının büyüklüğünü anladim. Kaybetmemek için her şeyi yapabilme kapasiteleri var.

-Muhalefet partilerinde demokrasi olmadığını gördüm. Biliyordum da, belki diyordum. Onlarda da parti koltuğunu kaybetmeme hırsı var.

"Sandığa hiç küsmedim, aynı heyecanla devam"

-Kesinlikle oy vermeyecegim liderler belli: baskıcı Erdoğan, Bahçeli ikilisi seçim kaybedip gitmeyi bilmeyen hala koltuklarında oturan Akşener, Kılıçdaroğlu cifti, güvenilmeyecekler sınıfında yer alan Oğan ve İnce isimleri artık listemde yoklar.

-İsmini yazmadıklarım var, onları destekleyeceğim anlamını çıkarmayın. Zamanı geldiğinde su yolunu bulur.

-Sandığa hiç küsmedim, aynı heyecanla gitmeye devam.