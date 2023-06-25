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Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle oluşan yoğunluk devam ediyor.

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Otoyolun Düzce geçişi, Kaynaşlı, Sarıçökek, 1'inci, 2'nci ve 3'üncü viyadükler ile Bolu Tüneli girişi mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

Düzce İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu Dağı geçişinde dron destekli denetim yapıyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay, denetimlerin devam ettiği Kaynaşlı ve Bolu Dağı geçişindeki polis ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi, çikolata ikram ettiği sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

Polis, emniyet şeridini gereksiz yere kullanan ve kural ihlali yapan sürücülerin araç plakalarına cezai işlem uyguluyor.

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