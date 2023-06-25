Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'nin borcu ne kadardı?

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, Aziz Yıldırım'ın iddialarına yanıt verdi. Bilecik, Aziz Yıldırım dönemindeki borcu açıkladı.

Abone ol

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, hafta içi düzenlenen basın toplantısında Aziz Yıldırım'ın iddialarına cevap verdi. Bilecik, Yıldırım dönemindeki kulüp borcunu da açıklık getirdi.

Erol Bilecik'in açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüzün eski başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın mali konularda şahsımın ve geçmiş dönem değerli yöneticimizin ismini geçirerek yaptığı açıklamaları üzüntüyle izledim.

Mayıs 18' döneminde göreve geldiğimizde mali raporlarımız uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmıyor ve konsolide edilmiyordu, bağımsız denetim ise sadece kanunen mecburi olan Futbol A.Ş bünyesinde yapılıyordu. Özetle, üyelerimize mali konularda gerekli bilgiler verilmediği gibi bilgiler gerekli kriterlerde raporlanmıyordu ve bunu denetleyen bir kurum da yoktu!

Değerli Fenerbahçeliler, Rakamlar yalan söylemez! 612 milyon Euro'yu sizlerle paylaştım. Aynı denetim disiplini ile ve her türlü olumsuz koşula rağmen, bu borç 31 Aralık 2022 tarihinde 386 milyon Euro'ya indirilmiştir."

Erol Bilecik'in paylaştığı belgeye göre Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'nin toplam borcu 611 milyon 585 milyon Euro olarak kayıtlara geçti. Yine Bilecik'in paylaştığı bilgilere göre Fenerbahçe'nin borcu Ali Koç döneminde 386 milyon Euro'ya indi.