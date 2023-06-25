BIST 5.583
DOLAR 25,23
EURO 27,43
ALTIN 1.559,53
HABER /  DÜNYA

İran: Irak doğal gaz borcunu tamamen ödedi

İran: Irak doğal gaz borcunu tamamen ödedi

İran Petrol Bakan Yardımcısı Mecid Çegeni, Irak'ın doğal gaz borcunu tamamen ödediğini duyurdu.

Abone ol

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Petrol Bakan Yardımcısı ve Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Çegeni, "Irak Elektrik Bakanlığı doğal gaz ithalatından kaynaklı borçlarının tümünü İran'a ödedi" dedi.

Irak'ın borcunun sıfırlandığını kaydeden Çegeni, buna rağmen bazen Irak Ticaret Bankası (TBI) üzerinden İran'a para transferinde sorunlar yaşandığını ifade etti.

Irak, İran'dan elektrik üretimi için ithal ettiği 2,6 milyar dolarlık doğal gaz borcunu ABD'nin Tahran'a uyguladığı tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle ödeyemediğini açıklıyordu.

İran ile ABD arasında dolaylı müzakereler devam ederken 10 Haziran'da, İran'ın, ABD'nin yaptırımları nedeniyle Irak'ta dondurulan varlıklarından 2 milyar 700 milyon doların serbest bırakıldığı bildirilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Donald Trump: Rusya'da büyük bir karmaşa var
Donald Trump: Rusya'da büyük bir karmaşa var
Ulaşımda rekor: Köprü ve havalimanlarında en yüksek rakamlara ulaşıldı
Ulaşımda rekor: Köprü ve havalimanlarında en yüksek rakamlara ulaşıldı
Pendik'te boya atölyesinde yangın: 7 kişi dumandan etkilendi
Pendik'te boya atölyesinde yangın: 7 kişi dumandan etkilendi
Almanya, Ukrayna için F-16 savaş uçağı koalisyonuna katılmadı
Almanya, Ukrayna için F-16 savaş uçağı koalisyonuna katılmadı
Blinken: Rusya'daki gelişmeler Putin'in otoritesine doğrudan bir sınama
Blinken: Rusya'daki gelişmeler Putin'in otoritesine doğrudan bir sınama
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde bayram yoğunluğu
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde bayram yoğunluğu
İsveç’te lunaparkta hız treni raydan çıktı: 1 ölü
İsveç’te lunaparkta hız treni raydan çıktı: 1 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Sezona rekorlar kırarak girdik
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Sezona rekorlar kırarak girdik
Haziran enflasyonunun açıklanacağı tarih belli oldu
Haziran enflasyonunun açıklanacağı tarih belli oldu
97'nci Gazi Koşusu'nu Urfa Aslanı kazandı
97'nci Gazi Koşusu'nu Urfa Aslanı kazandı
Fatih Portakal: Muhalefet partilerinde demokrasi olmadığını gördüm
Fatih Portakal: Muhalefet partilerinde demokrasi olmadığını gördüm