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İzmir'de AVM'deki rapçi 'Çakal' konserinde kavga çıktı bir kişi öldü

İzmir'de AVM'deki rapçi 'Çakal' konserinde kavga çıktı bir kişi öldü

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan Mavibahçe AVM’nin 3’üncü katındaki rapçi 'Çakal'ın konserinde sıra kuyruğunda iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklandı. Yaralılardan 1’i hastanede yaşam savaşı verirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Korkunç olay dün akşam saatlerinde Mavişehir Mahallesi'nde bulunan Mavibahçe AVM’de meydana geldi. AVM’nin 3’üncü katında bulunan bir iş yerinde “Çakal” isimli rap konser için kapı önünde oluşan sıra kuyruğunda iki grup arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Doğan Çatal (17), B.B. (17) ve Y.K. (20) bıçaklanarak kanlar içerisinde kaldı.

Uzun süre kalp masajı yaptılar ama!

O sırada AVM’de bulunan vatandaşlar büyük bir korku yaşarken, ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan 17 yaşındaki Doğan Çatal'a olay yerinde kalp masajı yapan sağlık ekipleri, ardından 3 yaralıyı da ambulanslara alarak Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan D.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

3 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili geniş çaplı araştırmalar yürüten Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili C.C.A. (18), T.T. (18) ve S.S.Ç.’yi (17) gözaltına aldı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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