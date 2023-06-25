Kocaeli'de ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 5 yaralı

Kocaeli'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.Abone ol
Mersincik Mahallesi Semih Sokak'ta, 18 yaş altındaki ehliyetsiz sürücü G.B.'nin kullandığı otomobil, refüje çarparak takla attı.
Yol kenarına devrilen, 16-17 yaşlarında 8 gencin bulunduğu araçta sürücü ile 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
Yaralılardan yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 1 kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyır.