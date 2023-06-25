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Otogaz fiyatlarına gece yarısından itibaren 66 kuruş zam bekleniyor

Otogaz fiyatlarına gece yarısından itibaren 66 kuruş zam bekleniyor

Dolar kurundaki artış ve brent petrol değerlemelerindeki artış sonrasında otogaz (LPG) fiyatlarına gece yarısından itibaren 66 kuruş zam bekleniyor.

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Otogaz (LPG) fiyatlarına gece yarısından itibaren 66 kuruş zam bekleniyor.

Dolar kurunda yaşanan artışlar ve brent petrol değerlemelerinde ki artışlar sonrasında akaryakıta zam gelmeye devam ediyor.

28 Mayıs seçimlerinden sonra motorine toplam 4,40 TL ve benzin fiyatına da toplam 3,40 TL'lik zamlar gelmişti. Dolardaki yeni yükselişlerle beraber de akaryakıt fiyatlara yeni bir zammın geleceği belirtildi.

Sektör temsilcilerinin aktardığına göre; 26 Haziran 2023 Pazartesi gece yarısı itibariyle LPG fiyatları 66 kuruş artacak.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

Benzin: 24.04 TL

Motorin: 23.87 TL

LPG (Otogaz): 10.59 TL

Ankara

Benzin: 24.48 TL

Motorin: 24.28 TL

LPG (Otogaz): 10.77 TL

İzmir

Benzin: 24.47 TL

Motorin: 24.36 TL

LPG (Otogaz): 10.66 TL.

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