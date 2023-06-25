Filenin Efeleri, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu

CEV Erkekler Altın Lig finalinde Ukrayna'yı 3-2 yenen A Milli Voleybol Takımı şampiyon oldu.

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AMilli Erkek Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna ile karşı karşıya geldi.

Saat 21.00'de başlayan dev finalde kazanan 3-2'lik setler sonucu Filenin Efeleri oldu.

Türkiye, 2004'ten bu yana farklı isimlerle yapılan organizasyonun en başarılı ülkesi konumunda bulunuyor. Turnuvaya 12 kez katılım gösteren Filenin Efeleri, 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. 2019 ve 2021 yıllarında zirveye çıkan Ay-yıldızlılar, geçtiğimiz sene ise finalde Çekya'ya yenilmişti.

Bu arada 2023 Avrupa Altın Ligi'nde finale kalan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Challenger Kupası'na katılmaya da hak kazandı. 27-30 tarihlerinde Katar'da yapılacak organizasyonda şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) boy gösterecek.