BIST 5.583
DOLAR 25,42
EURO 27,67
ALTIN 1.569,89
HABER /  SPOR

Filenin Efeleri, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu

Filenin Efeleri, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu

CEV Erkekler Altın Lig finalinde Ukrayna'yı 3-2 yenen A Milli Voleybol Takımı şampiyon oldu.

Abone ol

AMilli Erkek Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna ile karşı karşıya geldi.

Saat 21.00'de başlayan dev finalde kazanan 3-2'lik setler sonucu Filenin Efeleri oldu.

Türkiye, 2004'ten bu yana farklı isimlerle yapılan organizasyonun en başarılı ülkesi konumunda bulunuyor. Turnuvaya 12 kez katılım gösteren Filenin Efeleri, 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. 2019 ve 2021 yıllarında zirveye çıkan Ay-yıldızlılar, geçtiğimiz sene ise finalde Çekya'ya yenilmişti.

Bu arada 2023 Avrupa Altın Ligi'nde finale kalan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Challenger Kupası'na katılmaya da hak kazandı. 27-30 tarihlerinde Katar'da yapılacak organizasyonda şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) boy gösterecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Hacı adaylarının Arafat yolculuğu başlıyor
Hacı adaylarının Arafat yolculuğu başlıyor
Christian Luyindama ile yollar ayrılıyor
Christian Luyindama ile yollar ayrılıyor
Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasında lüks hediyeler almakla suçlanıyor
Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasında lüks hediyeler almakla suçlanıyor
Kocaeli'de ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 5 yaralı
Kocaeli'de ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 5 yaralı
Otogaz fiyatlarına gece yarısından itibaren 66 kuruş zam bekleniyor
Otogaz fiyatlarına gece yarısından itibaren 66 kuruş zam bekleniyor
Yunanistan'da Miçotakis'in partisi seçimleri büyük farkla kazandı
Yunanistan'da Miçotakis'in partisi seçimleri büyük farkla kazandı
Adalet Bakanı Tunç'tan AKPM'de onaylanan rapora tepki
Adalet Bakanı Tunç'tan AKPM'de onaylanan rapora tepki
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türk hacı adaylarıyla görüştü
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türk hacı adaylarıyla görüştü
Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'nin borcu ne kadardı?
Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'nin borcu ne kadardı?
AK Parti'den skandal rapora çok sert tepki: Utanç verici
AK Parti'den skandal rapora çok sert tepki: Utanç verici
Bingöl'de 16 kilogram esrar ele geçirildi
Bingöl'de 16 kilogram esrar ele geçirildi
İran: Irak doğal gaz borcunu tamamen ödedi
İran: Irak doğal gaz borcunu tamamen ödedi