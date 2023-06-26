Erol Ayyıldız kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Emniyet Müdürü Erol Ayyıldız özgeçmişi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Erol Ayyıldız, Emniyet Müdürü olarak atandı. Bu sıcak gelişmenin ardından Erol Ayyıldız'ın hayatı ve özgeçmişi de merak edildi. 57 yaşında olan Erol Ayyıldız, aslen Giresun Piraziz doğumlu. Son olarak Eskişehir Valisi olan Erol Ayyıldız'ın eşi ise Dilek Didem Ayyıldız'dır.

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Yeni atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Emniyet Müdürlüğü'ne Erol Ayyıldız getirildi. Daha önce Eskişehir Valisi olarak görev yapan Erol Ayyıldız, Emniyet Müdürü oldu. Bu sıcak gelişmenin ardından Erol Ayyıldız'ın hayatı merak konusu oldu. Aslen Giresun Piraziz doğumlu olan Erol Ayyıldız evlidir. Erol Ayyıldız'ın eşi ise Dilek Didem Ayyıldız'dır.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Erol Ayyıldız, Türkiye'nin birçok ilinde kaymakam ve vali görevlerinde bulundu. Son olarak 2020 yılında Eskişehir Valiliği görevine atanan Ayyıldız, Giresun'da dünyaya geldi. Peki, Erol Ayyıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? Eskişehir Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Erol Ayyıldız'ın biyografisi ve hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.

Erol Ayyıldız Kimdir?

1966 yılında Giresun’un Piraziz İlçesinde doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. 1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlamıştır. Evli, 2 kız ve 1 erkek çocuk babasıdır.

Mesleki kariyeri boyunca sırasıyla; Ordu Ulubey Kaymakamı, Kahramanmaraş Ekinözü Kaymakamı, Nevşehir Kozaklı Kaymakamı, Bitlis Vali Yardımcısı, Rize Çayeli Kaymakamı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı, Zonguldak Valisi, Aydın Valisi, İzmir Valisi son olarak ise 2020 yılında Eskişehir Valiliği görevlerini üstlendi.

Ayyıldız sırasıyla şu görevlerde bulundu:

1992 – 2020 yılları arasında sırası ile;

1992 – 1993 Ordu – Ulubey Kaymakamı,

1993 – 1995 Kahramanmaraş – Ekinözü Kaymakamı,

1995 – 1998 Nevşehir – Kozaklı Kaymakamı,

2000 – 2003 Bitlis Vali Yardımcısı,

2003 – 2006 Rize Çayeli Kaymakamı,

2006 – 2010 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı,

2010 – 2011 Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı,

2011 – 2013 Zonguldak Valisi,

2013 – 2016 Aydın Valisi,

2016 – 2020 İzmir Valisi olarak görev yaptı.

10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Eskişehir Valiliği görevine atanan Ayyıldız 18 Haziran 2020 tarihinde Eskişehir Valisi olarak göreve başladı.