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Osman Varol kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Osman Varol kiminle evli, eşi kimdir?

Osman Varol kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Osman Varol kiminle evli, eşi kimdir?

Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre Adıyaman Valiliği'ne Osman Varol atandı. Yeni Adıyaman Valisi Osman Varol'a ilişkin bilgilere erişmek isteyenler yoğun olarak Osman Varol kimdir, nereli, kaç yaşında? şeklindeki sorulara cevap arıyor.

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Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre Adıyaman Valiliği görevine Osman Varol atandı. Atama kararı sonrasında Yeni Adıyaman Valisi ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler Osman Varol kimdir, nereli, kaç yaşında? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Yeni Adıyaman Valisi Osman Varol biyografisi ve tüm detaylar.

Osman Varol kimdir?

Dr. Osman Varol, 1976 yılında İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazanarak yükseköğrenimine başladı. 1999 yılında buradan mezun olduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Uluslararası İşletmecilik" Yüksek lisans programına katıldı.

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