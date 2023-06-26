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Hakkari'de deprem oldu çevre iller de sallandı! AFAD'dan açıklama var

Hakkari'de deprem oldu çevre iller de sallandı! AFAD'dan açıklama var

HAKKARİ yeni güne şiddetli bir depremle uyandı. Çukurca merkezli deprem çevre illerden ve Irak'tan da hissedildi...

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Hakkari'de deprem oldu. Hakkari Çukurca merkezli 4.7 büyüklüğünde deprem çevre illerde ve Irak'ta da hissedildi. AFAD, saat 09:41'de meydana gelen depremin merkezinin Hakkari'nin çukurca ilçesi olduğunu ve yerin 12.12 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. 

İzmir'de de deprem oldu

Sabah saat 06.37'de de İzmir'de deprem oldu. İzmir'in Buca ilçesi merkezli 3,3 büyüklüğünde bir depremin derinliği 10,78 kilometre olarak ölçüldü.

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