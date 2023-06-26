BIST 5.660
DOLAR 25,45
EURO 27,75
ALTIN 1.575,97
HABER /  SAĞLIK

Prof. Dr. Tevfik Özlü'den bayram öncesi Kovid-19 açıklaması

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den bayram öncesi Kovid-19 açıklaması

Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19 salgınının artık tamamen geride kaldığını belirterek, “Artık genel olarak bu bayrama korkusuzca giriyoruz. Çok şükür eşimizle dostumuzla sevdiklerimizle hasret giderebiliriz” dedi.

Abone ol

Pandemi döneminde Bilim Kurulu üyeliği de yapan Prof. Dr. Tevfik Özlü, şu an itibariyle salgın olarak görünen bir solunum yolu enfeksiyon riskinin olmadığını kaydetti.

Özlü, “Son yıllarda bayramlar gelirken hep içimizde endişe vardı. Covid-19 salgını nedeniyle 'Eşimiz dostumuzla büyüklerimizle yakınlarımızla bayramlaşabilecek miyiz? El öpebilecek miyiz ? sarılıp kucaklaşabilecek miyiz? hasret giderebilecek miyiz?' diye hep hastalığın bulaşma korkusu yaşıyorduk. 

O yüzden şu andan itibaren artık bu salgını geride bıraktık.

Tabi yine risk grubu olan kişilerin yani bağışlılık sistemi zayıflamış olan kronik hastalığı olan yaşı ileri olan hastaların kendilerini korumalarını tavsiye ederim. Bunlar sadece Covid'le ilişkili olarak değil, grip ve diğer enfeksiyon hastalıklarından da korunmaları bakımından dikkatli olmalarında yarar var. Ama onun dışında artık genel olarak bu bayrama korkusuzca giriyoruz. Çok şükür eşimizle dostumuzla sevdiklerimizle hasret giderebiliriz sarılıp kucaklaşabiliriz büyüklerimizin ellerini öpebiliriz.

Bu bayramda şuan itibariyle görünen bir solunum yolu enfeksiyon riski yok.

Her zamanki gibi diğer salgın öncesi dönemlerdeki gibi normal seyrine dönmüş görünüyor. O açıdan yurttaşlarımızın içi rahat olsun” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Çeber kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Kemal Çeber kiminle evli, eşi kimdir?
Kemal Çeber kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Kemal Çeber kiminle evli, eşi kimdir?
Futbolda yaz transfer dönemi başladı
Futbolda yaz transfer dönemi başladı
Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! Yeni atamalar yapıldı
Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! Yeni atamalar yapıldı
Mustafa Masatlı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mustafa Masatlı özgeçmişi, görev yerleri
Mustafa Masatlı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mustafa Masatlı özgeçmişi, görev yerleri
AK Partili başkan ve eşi trafik kazası geçirdi!
AK Partili başkan ve eşi trafik kazası geçirdi!
Düğüne giderken yaşandı! Çok korkunç yanarak can verdiler
Düğüne giderken yaşandı! Çok korkunç yanarak can verdiler
Erol Ayyıldız evli mi eşi Dilek Didem Ayyıldız kimdir? Erol Ayyıldız çocukları kaç tane?
Erol Ayyıldız evli mi eşi Dilek Didem Ayyıldız kimdir? Erol Ayyıldız çocukları kaç tane?
İstanbul Valisi Davut Gül: 113 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valisi Davut Gül: 113 kişi gözaltına alındı
Erol Ayyıldız kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Emniyet Müdürü Erol Ayyıldız özgeçmişi
Erol Ayyıldız kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Emniyet Müdürü Erol Ayyıldız özgeçmişi
12 ilin müftüsü değişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
12 ilin müftüsü değişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İzmir'de derem oldu! AFAD'dan açıklama geldi...
İzmir'de derem oldu! AFAD'dan açıklama geldi...
Bomba Meral Akşener kulisi! CHP'den 4 Büyükşehir'i istiyor! Muhalifleri nasıl biçti?
Bomba Meral Akşener kulisi! CHP'den 4 Büyükşehir'i istiyor! Muhalifleri nasıl biçti?