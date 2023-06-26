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AK Partili başkan ve eşi trafik kazası geçirdi!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Partili başkan ve eşi trafik kazası geçirdi!

AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın ve eşi, geçirdikleri trafik kazasında hafif yaralandı.

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Sercan Özaydın'ın kullandığı otomobil, gece saatlerinde Tunceli-Elazığ kara yolu Orman İşletme Müdürlüğü mevkisinde 26 RK 797 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralandılar

Kazada hafif yaralanan Özaydın ve eşi Demet Özaydın, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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