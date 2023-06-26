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Düğüne giderken yaşandı! Çok korkunç yanarak can verdiler

Düğüne giderken yaşandı! Çok korkunç yanarak can verdiler

AMASYA’nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yanan otomobilde aynı aileden 3 kişi can verdi.

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Yakınlarının düğünü için Gümüşhacıköy’e doğru yola çıkan Zafer Oktay’ın kullandığı otomobil arızalandı. Arkadan gelen Sami Erboğa yönetimindeki otomobil arızalanan otomobile çarptı.

Çarpışma sonrası yangın çıkan otomobildeki Zafer Oktay, yolcular Elif Oktay ve Sultan Oktay yanarak can verdi.

Yaralanan diğer aracın sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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