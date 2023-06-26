Kemal Çeber kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Kemal Çeber kiminle evli, eşi kimdir?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Kemal Çeber, Gaziantep Valisi olarak atandı. Daha önce Rize Valisi olarak görev yapan Kemal Çeber'in yeni görevinin ardından hayatı da merak edildi. Aslen Tokat Artovalı olan Kemal Çeber, 51 yaşında. Peki Kemal Çeber kiminle evli, eşi ve çocukları kimdir?

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Davut Gül'ün İstanbul Valisi olarak atanmasının ardından Gaziantep Valiliği'ne gelen isim belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dakika kararnamesi ile Gaziantep valisi olarak Rize Valisi Kemal Çeber atandı. Bu gelişmenin ardından Kemal Çeber merak konusu oldu. Peki kimdir Kemal Çeber, aslen nereli, kaç yaşında? Kemal Çeber eşi kimdir?

Kemal Çeber kimdir?

1972 Yılında Tokat ili Artova ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Tokat'ta tamamladı ,1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

1994 yılında kaymakam adayı olarak başladığı mülki idare amirliğinde; sırasıyla Burdur-Karamanlı, Tunceli-Hozat, Burdur-Gölhisar Kaymakamlığı, Karabük Valiliği görevlerinde bulundu.