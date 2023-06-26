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Mustafa Masatlı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mustafa Masatlı özgeçmişi, görev yerleri

Mustafa Masatlı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mustafa Masatlı özgeçmişi, görev yerleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni atama kararında, Hatay Valiliği'ne Mustafa Masatlı getirildi. Bu gelişmenin ardından Mustafa Masatlı merak konusu oldu. Peki kimdir Mustafa Masatlı, aslen nereli, kaç yaşında?

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Amasya Valisi olarak görev yapan Mustafa Masatlı, Kahramanmaraş depremlerinden en fazla etkilenen illerden biri olan Hatay'ın yeni valisi olarak atandı. Bu gelişmenin ardından Mustafa Masatlı meral konusu oldu. Aslen Çorum Sungurlu olan Mustafa Masatlı, 53 yaşında. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Mustafa Masatlı kiminle evli, eşi kimdir? 

Mustafa Masatlı kimdir, aslen nereli?

1969 yılında da Çorum'un Sungurlu ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Ankara ve Sungurlu'da tamamlayan Mustafa Masatlı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı.        

Mülki İdare Mesleğine 1994 yılında Tokat Kaymakam Adayı olarak başladı. 8 ay süre ile İngiltere'de bulundu. Küre (Kastamonu) ve Yapraklı (Çankırı) Kaymakam Vekili olarak çalıştı. Ulaş (Sivas), Bahçesaray (Van), Demre (Antalya), Alaçam (Samsun), Gerede (Bolu) Kaymakamlıkları, Tekirdağ Vali Yardımcılığı ve Tekirdağ İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Kayseri Vali Yardımcılığı, Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı (Bursa)  görevlerinde bulundu.

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