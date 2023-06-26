Seçim paraları bugün (26 haziran) hesaplara yatar mı, kaç para yatacak?

1. ve 2. tur seçimlerinde sandık görevlileri, sandık başında oy sayımı ve sandık güvenliği gibi birçok kritik görev üstlendi. Sandık görevlisi ücretlerinin yatacağı tarihe ilişkin gözler YSK tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, 2023 sandık görevlisi ücreti ne kadar? Sandık görevlisi ücretleri bugün yatar mı, ne zaman yatacak ve nereden alınacak? İşte 2023 sandık görevlİ ücretleri hakkında son bilgiler?

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Seçim sandık görevlisi ücreti 2023, YSK'nın görevlendirmeleri ile seçim tarihinde görev alanlara ödeniyor. Daha önceki senelerde seçimlerde seçim görevlisi ücretleri, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığıyla yatırılırken, sandık görevlisi ücreti 2023 için beklentiler haziran ayıyla beraber arttı. Peki, seçim sandık görevlisi parası nereden alınır, ne kadar yatacak? İşte, YSK sandık görevlisi ücreti ödeme tarihi 2023

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde tamamlanan seçimlerin ardından sandık görevlisi ücretinin hesaplara geçeceği tarih merak konusu oldu. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak seçim görevli ücretlerinin ise en geç Haziran ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Ayrıca ilk tur ve ikinci turda müşahit olarak görev yapanlara ücret ödenmeyecek.

14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek seçimlerde görev yapan sandık kurulu üyelerinin alacağı ücretler belli olmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

Ancak seçim görevli ücretleri memur maaş katsayısı oranına göre belirlenmektedir. Genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor. İlk tur ve ikinci turda görev yapanlara sadece tek bir ücret değil iki farklı ödeme gerçekleştirilecek.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde görev alanlar ise ücret farkı olup olmayacağını merak ediyor. İlk turda oy sayımı, dökümü vb. işlemler uzun sürdüğü için ücret farklı olup olmayacağı araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun farklı ücret ödenmesine ilişkin resmi bir açıklaması bulunmuyor.