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Yarın noterler açık mı, bayramda arefe günü noterler çalışıyor mu?

Yarın noterler açık mı, bayramda arefe günü noterler çalışıyor mu?

2023 Kurban Bayramı sebebi ile bayram tatili 9 gün olarak uzatılmıştı. Bu süre zarfında da noterlerin açık veya kapalı olması gündeme geldi. Noterlerde halletmeleri gereken işleri bulunan vatandaşlar yarın yani arefe günü noterler açık mı sorularına yanıt arıyor.

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Noter çalışma saatleri araştırması 9 günlük Kurban Bayramı dolayısıyla başladı. Bayram süresince noterler açık mı, kapalı mı merak konusu oldu. noterde işlemleri olan vatandaşlar bu soruların cevabını araştırıyor. 

Yarın noterler çalışıyor mu?

Noterler resmi tatillerde kapalı oluyor. Bunun yerine nöbetçi noterlerin çalışması söz konusu oluyor.

27'sinde arefe günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nda noterler kapalı olacak. Arife günü de noterler çalışmıyor. Bunun yerine nöbetçi noterler hizmet verecek.

Kurban Bayramı 27 Haziran Salı günü arefe günü ile başlıyor. 2Bayramın 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü olacak. Kurban Bayramı 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.

Noter çalışma saatleri

Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.

Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler

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