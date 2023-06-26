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Gurbetçilerin bayram tatili için yurda gelişleri sürüyor

Gurbetçilerin bayram tatili için yurda gelişleri sürüyor

Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri devam ediyor.

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Kara yoluyla seyahati tercih eden gurbetçiler Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

Gurbetçiler, gümrük işlemlerinin ardından bayramı ve izinlerini geçirmek üzere memleketlerinin yolunu tutuyor.

Hollanda'dan gelen Metin Kaya, AA muhabirine, bayrama Türkiye'de girecek olmanın huzurunu yaşadığını söyledi.

Sevinçli olduğunu belirten Kaya, "Vatana gelmek başka bir duygu. Sınırda bayrağı görüp içeri girince Türkiye'yi hissediyorum. Bayrağın dalgalanması onu görmek çok güzel. Bayramı da memleketimizde geçireceğiz. İnşallah kurbanımızı da ayarlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte Almanya'dan gelen Tayfun Özata da bayramı aile büyükleriyle birlikte İstanbul'da geçireceğini belirtti.

Türkiye'ye gelmenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Özata, "Her gelişte farklı bir his yaşıyoruz. Vatanın her şeyi bir bambaşka. Bayramda da büyüklerimizi ziyaret edeceğiz." dedi.

Almanya'dan gelen Tahir Bakaç ise bayramda ailesi ve yakınlarını ziyaret edeceğini ifade ederek, "İlk defa bir bayramı Türkiye'de geçireceğim. Bunun için çok mutluyum." diye konuştu.

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