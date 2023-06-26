Teşrik Tekbiri nedir, ne zaman başlar ne zaman biter? Teşrik Tekbiri hükmü nedir?

Dini bayramların ikincisi olan kurban bayramına artık son 2 gün kaldı, yarın arefe günü. Kurban bayramı gelirken birçok müslüman Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar, nasıl getirilir araştırmaları yapıyor. Kelime anlamı yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallaya çıkmak olan teşrik tekbiri Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre farklılık gösterir.

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Kurban bayramı yaklaşırken birçok vatandaş bu yıl da teşrik tekbirini araştırmaya başladı. Arefe günü sabah ezanında başlayan ve yüksek sesle tekbir almak anlamaına gelen teşrik tekbiri bayramın 4. günü ikindi namazına kadar devam edecek. Peki teşrik tekbiri nasıl getirilir, kaç kere getirilir? Teşrik tekbiri unutulursa ne olur?

Teşrik tekbiri nedir?

Kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd” cümlesini söylemeye “teşrik tekbiri” denir.

Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar soruları ve araştırmaları şu günlerde arttı. Kelime anlamı yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallaya çıkmak olan teşrik tekbiri Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre farklılık gösterir.

Teşrik Tekbiri: Hazret-i İbrâhim aleyhisselâm, Hazret-i İsmâil’i kurban olarak kesmek üzere iken Cebrâil (a.s.) “Allâhü Ekber, Allâhü Ekber” dedi. İbrâhim (a.s.) bu tekbîri işitince, “Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber” buyurdu. İsmâil (a.s.) da “Allâhü Ekber ve lillâhi’l-hamd” buyurdu.

Teşrîk tekbîri, teşrîk günlerinde alınan tekbîr demektir. Mükellef olan her Müslümana vaciptir. Bakara Sûresi’nin “Sayılı günlerde Allâh’ı zikrediniz...” meâlindeki 203. âyet-i kerîmesi, teşrîk tekbîrine işaret etmektedir.

Zilhicce ayının dokuzuncu günü Arefe’dir. Arefe günü sabah namazından başlayarak beş gün; Zilhicce’nin 13’üncü, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar -yirmi üç vakitte- her farz namazın arkasından “Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd.” diye tekbîr alınır.

Sol tarafa selam verildikten sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescidden çıkmadan ve dünya kelâmı konuşmadan tekbîr getirmek lâzımdır.

Teşrîk tekbîrini, münferid (namazını yalnız kılan), imam, cemaat, mukîm, müsâfir, kadın-erkek herkes okur.

HZ Peygamber nasıl yapardı: Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Kurban kesemeyenler ne yapmalı: Kurban kesmeye mâlî vaziyeti müsait olmayanlar, bayramın birinci günü öğleden sonra altı rekât namaz kılarlar. Namaza şöyle niyet edilir:

“Yâ Rabbi, âciz kulun kurban kesemedi. Kurban yerine şu vücudumu huzûrunda yere sererek kurban ediyorum, beni de kurban kesenler meyânına kabul eyle.”

1. Rekâtte: 1 Fâtiha, 1 İnnâ enzelnâhü...,

2. Rekâtte: 1 Fâtiha, 1 İnnâ a’taynâ...,

3. Rekâtte: 1 Fâtiha, 1 Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn...,

4. Rekâtte: 1 Fâtiha, 1 İhlâs-ı şerif,

5. Rekâtte: 1 Fâtiha, 1 Felak Sûresi,

6. Rekâtte: 1 Fâtiha, 1 Nâs Sûresi okunur.

Her iki rekâtte bir selam verilir. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)