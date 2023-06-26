Depremde hasar gören yollar "Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi"yle taranıp onarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi Projesi sayesinde 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde hasar gören kara yollarının hızlı şekilde taranarak onarıldığını ifade etti.

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Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünün yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi'nin görevini başarıyla sürdürmeye devam ettiğini bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası hasar alan yolların, sistem sayesinde hızlı şekilde tespit edilerek onarıldığına işaret eden Uraloğlu, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz sistem sayesinde, depremden hemen sonra tüm kara yollarımızın hasar gören kısımlarını onararak açık hale getirdik. Özellikle deprem bölgesindeki tüneller ve ana güzergahlar, bu sistemle çekimleri yapılarak kontrol edildi." bilgisini verdi.

Uraloğlu, depremden etkilenen şehirlerde yapılan çalışmaların izlenmesi ve kayıt altına alınması için 8 bin kilometrelik yol ağının görüntü çekimlerinin bitirildiğini aktardı.

Sistemle tüm yolların "tarihsel değişim analizi"nin yapıldığına işaret eden Uraloğlu, "Yapılan bu çalışmalarla aynı zamanda bölgesel anlamda sahadaki zemin kaymalarının da noktasal olarak ölçümlerini gerçekleştiriyoruz. Deprem sonrasında tünellerde bir değişim olup olmadığını gözlemlemek için yeniden çekimler yapılarak incelemelerde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi Projesi'ne 2018 yılında başladıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2 yıl içerisinde 95 bin kilometrelik çekim ağında, Karayolları Genel Müdürlüğü'müzün sorumlu olduğu yolların tamamında saniyede 1 milyon 600 bin nokta bulutu ve 5 metrede bir panoramik görüntü çektik. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz mobil haritalama sistemimiz, alanında Avrupa'nın en büyük projesi olarak dikkat çekiyor. Her yıl değişen yolların verileri toplanarak sisteme atılıyor. Elde edilen verilerden kaplama, oto korkuluk, trafik levhası gibi 33 farklı yol envanter verisi oluşturuluyor. Sistem sayesinde 4 milyonun üzerinde veri üretimi yapılıyor. Tüm yolların ölçülebilir hassas koordinatlı 3 boyutlu lidar modeli ve panoramik görüntüleri sisteme aktarılıyor."

Yapay zekayla veri üretiliyor

Uraloğlu, Genel Müdürlüğün en önemli projelerinden olan sistemin, yapay zeka ile veri üretimi de gerçekleştirdiğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sistem sayesinde ölçümler alınarak hem çeşitli raporlar üretebiliyoruz hem de analiz yapabiliyoruz. 2022 yılından itibaren iş süreçlerinin takip edildiği 'Bakım-Onarım Modülü'nü de bu sisteme entegre ettik. Mobil ve web tabanlı bu proje ile artık köprü, menfez, oto korkuluk ve tel çitlerin bakım-onarımlarının harita tabanlı sistemle yapılmasını sağlıyoruz. 1,3 petabayt verinin depolanarak yönetildiği bu sistemimiz açık kaynak ile geliştirilerek lisans maliyeti olmadan Genel Müdürlüğün tüm birimlerine hizmet veriyor."