Bayram sonrası için bomba dolar iddiası! 26 Haziran 2023 dolar ve euro çıldırdı Bitcoin'de son rakamlar

Dolar ve Euro'da yükseliş tam gaz devam ediyor. Piyasalarda hareketlilik devam ederken Dolar 26 lirayı, Euro da 28 lirayı görerek tarihin en yüksek seviyesine çıktı. ü. Uzmanların bayram sonrası için tahmini bomba...

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Merkez Bankası'nın faiz kararının damga vurduğu geçen haftanın ardından döviz kurları yeni haftaya da rekor tazeleyerek girdi. Bugün dolar/TL 26,04’ü, Euro/TL de 28,40’ı gördü.

Dolar/TL, yeni haftaya değer kazancıyla başladı. 26 Haziran 2023 sabah saatlerinde de 0,6 artışla 25,4850'den işlem görmeye başlayan dolar, saat 12:00'yi geçer geçmez 26 lira sınırını aştı. Euro'da da akıl almaz yükseliş devam ediyor. Bugün 28,0760 liraya alınan Euro 28,1685 liradan satılıyor.

Saat 12:20 itibariyle piyasalar: Dolar 26 lirayı aştıktan sonra geri çekildi ve 25.97 liradan işlem görmeye başladı. Euro ise 28.29 lira seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin dolar talebini desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Bayram sonrası ralli başlıyor

Bayram sonrası dolar kurunda neler olacağı merak konusu haline geldi. Bayram tatilinin ardından piyasalardaki hareketlilik ve yatırımcı beklentileri önemli bir rol oynayacak. Yeni Akit'te yer alan habere göre, piyasa uzmanlarında tatil sonrasında dolar kurunun 30 TL seviyelerini görebileceği görüşü hakim.

Bitcoin ve altcoinler

Bitcoin 30.337 dolardan, Türk lirası karşısında ise 777.105 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.889 Dogecoin (DOGE) 0,066 dolar civarlarında bulunuyor.