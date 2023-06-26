İstanbul'da görülmemiş pazartesi! Sabah yola çıkan inanamadı
Kurban Bayramı'na iki gün kala İstanbul'da trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 9 oldu. Yollar boş kaldı, sabah işe gitmek için yola çıkanlar gözlerine inanamadı.
Haftanın ilk iş gününde yola çıkanlar boş yolları gördüklerinde gözlerine inanamadı. Ana arterler ve bağlantı yolları başta olmak bütün yollar açıktı.
Eğitim öğretim döneminin tamamlanması ve 9 günlük bayram tatili dolayısıyla İstanbul'dan on binlerce kişi tatil beldelerine veya memleketine gitti.
Normal zamanlarda haftanın ilk iş günü yüzde 70'in üzerine çıkan İstanbul'daki trafik yoğunluğu bu sabah yüzde 10'un altına düştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritasına göre yoğunluk saat 09.40'da yüzde 9 olarak kaydedildi.
Pazartesi günleri genellikle trafiğin kilitlendiği D 100 karayolu ve bağlantılarında hiçbir yoğunluk görülmedi. Toplu taşıma istasyonları da kalabalık değildi. İşe, okula gidenlerin sıklıkla kullandığı toplu taşıma istasyonları ender görülen bir sakinlik yaşadı.