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Ünlü futbolcuların tatil için tercihi Antalya oldu

Ünlü futbolcuların tatil için tercihi Antalya oldu

Yurt dışından ve Türkiye'den birçok başarılı kulübün yıldız futbolcusu, tatilini Antalya'da yapıyor.

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Aston Villa kulübünden Ollie Watkins, Mancester City takımından Kyle Walker, Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, Arsenal takımından Granit Xhaka, Borussia Dortmund takımından Lukazs Piszczek, Bercelona'dan Robert Lewandovski, Real Madrid'den Antonio Rudiger, Fiorentina'dan Luka Jovic, Fulham'dan Thomas Cairney, milli futbolcular Umut Nayır ve Cenk Tosun, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki lüks bir otelde tatillerini sürdürüyor.

A Milli Futbol Takımı Kaptanı ve Inter'de futbol hayatına devam eden Hakan Çalhanoğlu ile milli takımın ve Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır da yine Belek'te aynı otelde tatilini geçiriyor.

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