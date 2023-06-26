Bayramda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz? Otoyollar ne zaman ücretsiz olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yayımlanan kararda 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyolların ücretsiz olacağını açıkladı. Peki hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz, otoyollar ne zaman ücretsiz?

Abone ol

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Vatandaşlar hangi otoyol ve köprülerin ücretsiz olacağını araştırmaya başladı. Peki hangi köprü ve otoyolar ücretsiz? Otoyolar ne zaman ücretsiz olacak? Tüm merak edilenleri haberimizde sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

Bayram tatiline kısa bir zaman kala, ücretsiz köprü ve otoyollar vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte bayramda ücretsiz olacak olan köprü ve otoyollar.

Otoyollar ne zaman ücretsiz?

Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

Hangi köprüler ücretli olacak?

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

- Kuzey Marmara Otoyolu

- Avrasya Tüneli

- Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

- Osmangazi Köprüsü

- Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

- Ankara- Niğde Otoyolu

Marmaray ve İZBAN ücretsiz

Bunun yanı sıra Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.