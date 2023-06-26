"Bazı kamu kurumlarının satılacağı" iddiaları! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yapıldığına ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanlığı "bazı kamu kurumlarının satılacağı" iddialarını yalanladı.
Bakanlıktan, bugün bir gazetede yer alan bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yapıldığı haberine ilişkin açıklamada bulunuldu.
Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığına, tamamen gazetenin kendi yorumlarına dayalı ve bilinçli bir yalan haber olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu haberler, sadece güzide kurumlarımızı satış manipülasyonu ile yıpratma gayretidir." değerlendirmesinde bulunuldu.
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