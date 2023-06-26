BIST 5.711
DOLAR 25,92
EURO 28,31
ALTIN 1.609,22
HABER /  EKONOMİ

 "Bazı kamu kurumlarının satılacağı" iddiaları! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
 "Bazı kamu kurumlarının satılacağı" iddiaları! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yapıldığına ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı "bazı kamu kurumlarının satılacağı" iddialarını yalanladı.

Bakanlıktan, bugün bir gazetede yer alan bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yapıldığı haberine ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığına, tamamen gazetenin kendi yorumlarına dayalı ve bilinçli bir yalan haber olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu haberler, sadece güzide kurumlarımızı satış manipülasyonu ile yıpratma gayretidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı! Akın akın geliyorlar üç günde 113 bine yakın araç girişi oldu
Foto Galeri Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı! Akın akın geliyorlar üç günde 113 bine yakın araç girişi oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranıyordu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranıyordu
Simit artık zamlı satılacak! Yeni fiyatına bakın
Simit artık zamlı satılacak! Yeni fiyatına bakın
Bayramda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz? Otoyollar ne zaman ücretsiz olacak?
Bayramda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz? Otoyollar ne zaman ücretsiz olacak?
Evde bakım maaşları yarın, arefe gününde yatar mı? Zamlı mı yatacak?
Evde bakım maaşları yarın, arefe gününde yatar mı? Zamlı mı yatacak?
Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar! Paylaşımlar üzerine harekete geçildi
Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar! Paylaşımlar üzerine harekete geçildi
Teşrik tekbiri unutulursa ne olur? Diyanet teşrik tekbiri getirme kaç kere olur, saati var mı?
Teşrik tekbiri unutulursa ne olur? Diyanet teşrik tekbiri getirme kaç kere olur, saati var mı?
Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası sona erdi
Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası sona erdi
MİT’ten Münbiç’te operasyon! 11 terörist etkisiz hale getirildi
MİT’ten Münbiç’te operasyon! 11 terörist etkisiz hale getirildi
NATO: Wagner krizi Rusya'nın iç meselesidir
NATO: Wagner krizi Rusya'nın iç meselesidir
Yunanistan'da Kiryakos Miçotakis, hükümeti kurma görevini aldı
Yunanistan'da Kiryakos Miçotakis, hükümeti kurma görevini aldı
Meral Akşener'e 'psikiyatriste git' tavsiyesi! Fatih Altaylı Akşener'i çok kızdıracak...
Meral Akşener'e 'psikiyatriste git' tavsiyesi! Fatih Altaylı Akşener'i çok kızdıracak...
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji kritik 4 saat için uyardı
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji kritik 4 saat için uyardı