Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı! Akın akın geliyorlar üç günde 113 bine yakın araç girişi oldu
Kurban Bayramı tatili 9 gün olunca on binlerce kişi yollara düştü.Turizm merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Muğla ziyaretçi akınına uğradı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının açıklamasına göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini farklı şehirlerde geçirmek isteyenler nedeniyle kara yollarında yoğunluk oluştu.
Bodrum, Fethiye ve Marmaris ilçeleriyle Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Muğla da tatil dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.
Kente, 23, 24 ve 25 Haziran'da 112 bin 869 araç girişi oldu. Kara yoluyla gelenlerin yanında hava ve deniz yoluyla gelen turist sayısı da 82 bin 769'a ulaştı.
Muğla'ya, ziyaretçi ilgisinin ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor.