Merdan Yanardağ gözaltına alındı! Canlı yayında Abdullah Öcalan'a övgüler dizmişti

PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'a canlı yayında övgüler düzüp serbest barıkılması gerektiğini savunan TELE 1 televizyonunun sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, stüdyoya gelen polislerce gözaltına alındı. Yanardağ, ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yanardağ hakkında 'terör' soruşturması başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaptığı açıklamada Merdan, Yanardağ hakkında 25 Haziran Pazar günü TELE1 kanalında Abdullah Öcalan hakkındaki açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Bugünkü canlı yayında polislerin kanala geldiğini belirten Merdan Yanardağ, gözaltına alındı.

Merdan Yanardağ, 1990'lı yıllarda PKK terör örgütünün yayın organı olarak bilinen Özgür Gündem'de Yazıişleri Müdürlüğü yapmıştı. O yıllarda, Öcalan gazetede müstear isimle köşe yazıları kaleme alıyordu.

Canlı yayında Öcalan propagandası yaptı

Merdan Yanardağ, sahibi olduğu TELE1'de PKK'nın tecrit iddialarını savunup, Öcalan'ın serbest bırakılması gerektiğini, cezaevinde kitap okuya okuya filozof olduğunu iddia etti. Öcalan'ın serbest kalması gerekir "Abdullah Öcalan 25 yıldır tecritte. Türkiye'de en uzun yatan siyasi mahkumdur. İnfaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Bu hukuksuzluktur. Serbest kalması gerekir" diyen Merdan Yanardağ, Öcalan'ı öve öve bitiremedi: "Filozof oldu, siyaseti doğru okuyan zeki biri "Cezaevinde kitap okuya okuya neredeyse filozof oldu. Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki bir kişidir."