Özgür Demirtaş'tan bomba dolar iddiası yükseliş nereye kadar devam edecek?

Dolar ve euro güne çok hızlı başlayıp tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Dolar 26 lirayı görürken, euro da 28 lira sınırını aştı. Öğle saatlerinde sakinleyen dolar 25.95 lira, euro da 28.40 lira seviyelerinde dengelendi. Dolar şimdi nereye gidecek derken, ünlü finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan bomba bir dolar tahmini geldi.

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Döviz piyasalarının ateşi sönmüyor. Seçimi 20 lira seviyelerinde geçiren dolar seçimin ardından yükselişe geçmiş ve geçen hafta tüm rekorları alt üst ederek 25 lirayı aşmıştı. Dolardaki yükseliş yeni haftada da sürdü ve dolar 26 lira sınırını geçti. Euro da 28.40 liranın üzerine çıktı.

Dolar 26 lirayı görünce Demirtaş...

Bugün dolar, euro ve bunlara balı olarak gram altındaki sert yükselişin ardından bir değerlendirme yapan finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, doların 26 seviyesinin üzerini görerek rekor kırmasının ardından Twitter hesabından şok bir dolar tahmininde bulundu.

Dolar 28 lira olacak, sonrasını...

Dolardaki yükselişin devam edeceğini belirten Özgür Demirtaş, Twitter hesabından “Dolar: Gideceği yer 28. Sonrasını sonra konuşalım…” paylaşımı yaptı. Demirtaş'ın dolar beklentisi, sonrası bu seviyeden dolar almak akıllıca mı sorusunu akıllara getirdi.