Bayramda mezarlıkta okunacak dua nedir? Bayramın kaçıncı günü mezarlık ziyareti yapılmalı?

Bayramda kabristan ziyareti yapılır mı?Bayramın kaçıncı günü kabir mezarlık ziyareti yapılır? Kurban bayramı sebebiyle sevdiklerinin mezarlıkları ziyaret edecek olanlar ‘Bayramın kaçıncı günü kabristana gidilir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peygamber Efendimizin (s.a.v) cuma, cumartesi arefe ve bayram günleri kabir ziyaretlerinde bulunduğuna dair rivayetler bulunuyor. Peki bayramda mezarlıklarda hangi dualar okunur? İşte detaylar...

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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala herkesi bir telaş sarmış durumda. Yaşayıp sağlığında ailesiyle eksiksiz bir şekilde birlikte olanlar bayramı sevinçle karşılarken, sevdiklerini toprağın altına koyanlar buruk bir sevinçle karşılıyor bayramı şüphesiz. Kurban bayramı sebebiyle sevdiklerinin mezarlıkları ziyaret edecek olanlar ‘Bayramın kaçıncı günü kabristana gidilir?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı bile. Bayramın kaçıncı günü kabir mezarlık ziyareti yapılır? Bayramda kabristan ziyareti yapılır mı? Peygamber Efendimizin (s.a.v) cuma, cumartesi arefe ve bayram günleri kabir ziyaretlerinde bulunduğuna dair rivayetler bulunuyor. Bayramın illa şu gününde kabir ziyareti yapılacak diye bir durum söz konusu değil. Arefe ve bayramın diğer günlerinde istediğiniz günlerde sevdiklerinizin kabrini ziyaret edebilirsiniz.

Kabir ziyaretlerinde nelere dikkat edilmelidir?

Dinimizin en çok tavsiye ettiği konulardan bir tanesidir mezarlık ziyareti. Ölümün hatırlanması ve orada yatanlardan ibret alınması dünyanın geçici olduğunu ve bir gün kendisinin de öleceğini düşünme hali dinimiz tarafından emredilmektedir. z. Peygamber (s.a.s.), geceleri Baki’ kabristanına gelir ve “Müminler yurdunun sakinleri, sizlere selam olsun. İnşaallah biz de size katılacağız. Bizler ve sizler için Allah’tan afiyet dilerim; Allah’ım, Baki’ kabristanında bulunanları bağışla.” (Müslim, Cenâiz, 102) diye dua ederlerdi.Kabir ziyaretinde bulunan kişinin ölü için dua etmesi ve Kur’an okuyarak sevabını orada bulunanların ruhlarına bağışlaması uygun olur. Bazı davranışların mezarlıklarda yapılması uygun görülmemektedir. Bunlar, kabrin başında yüksek sesle ağlayıp gürültü yapmak, kabrin parmaklık ve taşlarını öpmek, onlara sarılıp ağlamak İslama uygun düşmemektedir.

Türbelerde yatan kişileri beşer üstü varlıklar olarak görmek; bu zatların duaları kabul ettiğine, ilâhi kudretlerinin olduğuna inanmak bez bağlamak, mum yakmak, kurban kesmek, şeker vb. yiyecek maddeleri dağıtarak, onlardan yardım istemek, İslam'la bağdaşmaz.

Kabir ziyaretinde hangi dualar okunur?

Kabir ziyaretinde Bakara suresinin başı ve sonu, Yasin-i şerif, Tebareke, Tekasür, İhlas-ı şerif, Fatiha ya da bilinen sureler okunup ölmüş olan bir kimsenin ruhuna hediye edilir. Kabir ziyareti yapan bir kimse ayakta, "Esselamü aleyküm, ya Ehle dar-il kavm-ilmü'minin! İnna İnşaallahü an karibin biküm lahikun" der ise sonrasında ise, besmele ile 11 İhlas suresi ve bir Fatiha okur. Ardından, "Allahümme rabbel-ecsadilbaliyeh, vel-ızamin nahire-tilleti harecet mineddünya ve hiye bike mü'minetün, edhıl aleyha revhan min indike ve selamen minni" duasını okumalıdır.