Arefe günü yarın İETT'ler ücretsiz mi? Yarın paralı yollar hangisi?

Kurban bayramının arefesinde İETT'lerin, yolların ücreti sorgulanıyor. Bayram öncesi birçok insan şehir değiştirme işlerini tamamlamak istiyor.Yollar arefe günleri bedava mı çalışıyor? sorusu merak ediliyor. 27 Haziran arefe günü, İETT ücreti sorgulanıyor. Peki ama arefe günü metrobüs, vapur, İETT'ler ücretsiz mi?

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Yarın yani 27 Haziran Salı günü kurban bayramı arefesi... İETT'ler, metrobüsler, vapurlar, metrolar arefe günü çalışıyor mu sorusu ise merak konusu. Otoyolların çalışma saatleriyle ilgili detaylar araştırılıyor. Toplu ulaşım araçları arefe günü çalışma saatleri haberimizde...

Toplu ulaşım bedava mı?

Kurban Bayramının arefesi bu yıl 27 Haziran'a gününe denk geldiği için ulaşımın ücretli olup olmadığı sorgulanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz oldu.

Yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olarak hizmet verecek.