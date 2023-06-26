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Yeni asgari ücret zammı ne zaman uygulanacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

Yeni asgari ücret zammı ne zaman uygulanacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

Asgari ücrete yapılan ara zam ardından gözler tarih bilgisine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2023 yılının 2'nci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir" dedi. Bu gelişmenin ardından zamlı asgari ücret ödemesinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte, asgari ücret zammında son gelişmeler...

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 3'üncü kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Bakan Vedat Işıkhan, işçi kesimini temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ve işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol katılmıştı. Peki, yeni asgari ücret ne zaman hesaplara yatacak?

Yeni asgari ücret belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini açıkladı. 400 liralık asgari ücret desteği 500 liraya çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Açıklanan asgari ücret rakamı 1 Ocak 2024'e kadar geçerli olacak. Yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücret için aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplanacak.

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

Zamlı asgari ücret 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak. Ay başında maaş alanlar yeni zamlı asgari ücreti 1 Ağustos tarihinden itibaren hesaplarında görebilecek.

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