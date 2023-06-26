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TELE 1'de Öcalan seviciliği! Şimdi hesap zamanı Merdan efendi

TELE 1'de Öcalan seviciliği! Şimdi hesap zamanı Merdan efendi

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, canlı yayında Abdullah Öcalan ile ilgili kullandığı skandal açıklamaları canlı yayında gazeteci Cem Küçük ile değerlendiriyor.

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Dün TELE 1 ekranlarını açan kişiler, gördükleri ve duydukları karşısında adeta şoke geçirdi. TELE 1 sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Mangır Merdan yani Merdan Yanardağ, canlı yayında açık açık Abdullah Öcalan seviciliği yaptı. Yanardağ, Abdullah Öcalan'ın siyasi mahkum olduğunu, 25 yıldır tecritte olduğunu ve infaz yasalarına göre serbest bırakılması gerektiği şeklinde skandal açıklamalar yaptı. Bunlar yetmedi bu kez Merdan Yanardağ övgülere geçti. Öcalan'ın cezaevinde kitap okuya okuya neredeyse filozof olduğunu söyledi ve siyaseti doğru okuyan ve doğru çözümleyebilen zeki bir insan olduğunu savundu. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayıp böyle skandal açıklamalar yapmak tabii ki cezasız kalmayacaktı. Merdan Yanardağ bugün öğle saatlerinde gözaltına alındı.  

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayında Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük ile bu konuyu ve gündemin diğer maddelerini değerlendiriyor.

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