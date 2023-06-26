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Görevi başında kalp krizi geçiren güvenlik korucusu şehit oldu

Görevi başında kalp krizi geçiren güvenlik korucusu şehit oldu

Siirt'in Şirvan ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren güvenlik korucusu yaşamını yitirdi.

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Şirvan ilçesi Ormanbağı köyünde görevli güvenlik korucusu Şakir Öneryıldız, görev yaptığı Ormanbağı Jandarma Karakolu'nun nizamiyesinde nöbet tutarken kalp krizi geçirdi.

İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Öneryıldız, ekiplerin tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Korucunun cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Bakan Yerlikaya'dan taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'in Şirvan ilçesinde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız için başsağlığı diledi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Görevi başında rahatsızlanarak şehit düşen kahraman güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız'a Allah'tan rahmet; ailesine, jandarmamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

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