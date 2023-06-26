İstanbul'da bir evde tadilat yapılırken patlama yaşandı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir evde tadilat sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle dairede büyük çaplı hasar oluşurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Abone ol
Mehmet Akif Mahallesi Sultan Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın boş olan giriş katındaki dairede tadilat sırasında patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken İGDAŞ ekipleri de binayı kontrol etti.
Patlama sırasında evde bulunan ve yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama nedeniyle dairede büyük çaplı hasar oluştu.