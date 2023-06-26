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Trabzonspor Joaquin Fernandez ile prensip anlaşmasına vardı

Trabzonspor Joaquin Fernandez ile prensip anlaşmasına vardı

Trabzonspor, sözleşmesi elinde bulunan 27 yaşındaki İspanyol stoper Joaquin Fernandez ile prensip anlaşmasına vardı.

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Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, ilk transferini açıklamaya çok yakın.

A Spor'da yer alan habere göre; bordo mavili ekip, Real Valladolid ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan 27 yaşındaki İspanyol stoper Joaquin Fernandez ile prensip anlaşmasına vardı.

Bir aksilik çıkmazsa resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

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