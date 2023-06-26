NATO'dan Türkiye açıklaması! Zirve öncesi üst düzey toplantı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO zirvesi öncesi, İsveç ve Türkiye Brüksel'de üst düzey toplantı yapacağını söyledi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Litvanya’nın başkenti Vilnius'taki NATO Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye ve İsveç arasında Brüksel’de üst düzey bir toplantı gerçekleştirileceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11-12 Temmuz’da gerçekleştirilecek liderler zirvesi hazırlıklarını ve “Griffin Storm 2023” NATO tatbikatını izlemek üzere Litvanya’nın başkenti Vilnius’a ziyaret gerçekleştirdi.

Stoltenberg, ziyareti çerçevesinde Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Pabrade’deki tatbikat alanına geçti. NATO Genel Sekreteri tatbikatın ardından Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bugün ittifak için önemli bir tatbikatı izlediklerini vurgulayan Stoltenberg, tatbikata katılan Litvanya ve Almanya birlikleriyle tanıştığını belirterek hizmetleri için onlara teşekkür ettiğini söyledi. Tatbikatın bu yıl bölgede gerçekleştirilen en büyük tatbikatlardan biri olduğunu ifade eden Stoltenberg, “Bu tatbikat NATO’nun müttefik topraklarının her karışını savunmaya hazır olduğu mesajını veriyor” dedi.

Toplantının amacı İsveç'in Nato'ya üyelik sürecini tamamlamak

Stoltenberg, Vilnius’ta düzenlenecek liderler zirvesinin en önemli gündem maddelerinden birinin NATO’nun caydırıcılığının ve savunmasının daha da güçlendirilmesi konusunun olacağını söyledi.

Şuanda belirli müttefiklerin savunmasına yönelik yeni bölgesel planların devreye sokulduğunu ifade eden Stoltenberg, ayrıca hava ve füze savunması için yeni bir model üzerinde anlaştıklarını belirtti.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğinin Baltık ülkelerinin güvenliğini daha da güçlendireceğinin altını çizen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. Aynı zamanda İsveç ve Finlandiya hükümetleri ile de temas halindeyim. Zirveden önce Brüksel'de üst düzey bir toplantı gerçekleştirme konusunda anlaştık. Bu toplantıya dışişleri bakanları, istihbarat başkanları ve ulusal güvenlik danışmanları katılacak. Toplantının amacı İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini tamamlamak” şeklinde konuştu.

Rusya'daki olaylar Putin'in hatasının bir göstergesi

Vilnius’taki zirvede ele alınacak diğer önemli konunun ise NATO’nun Ukrayna’ya desteği olduğunu kaydeden Stoltenberg, zirvede birkaç yıllık yardım paketi ve Ukrayna ile siyasi bağların güçlendirilmesi konusunda kararlar verileceğini söyledi. Bunun Ukrayna’yı hak ettiği noktaya yaklaştıracağını kaydeden Stoltenberg, “Rusya'daki durumu izlemeye devam ediyoruz. Hafta sonu yaşanan olaylar Rusya'nın iç meselesidir. Bunlar Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşmakla yaptığı büyük stratejik hatanın bir göstergesi” diye konuştu.



NATO’nun ayrıca Belarus’taki durumu da takip ettiğini belirten Stoltenberg, “Müttefikler, Rusya'nın Belarus’a nükleer silah konuşlandırmasıyla ilgili açıklamasını kınıyor. Bu pervasızca ve sorumsuzca. Rusya'nın nükleer silah kullanmaya hazırlandığına yönelik herhangi bir işaret görmüyoruz. Ancak NATO tetikte olmaya devam ediyor. Belarus'u Rusya'nın Ukrayna'daki yasadışı savaşına verdiği desteği durdurmaya çağırıyoruz. Moskova bizi Ukrayna'yı desteklemekten vazgeçirmek için gözümüzü korkutmaya çalışıyor. Ama yılmayacağız. Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.