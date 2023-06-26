BIST 5.733
DOLAR 25,92
EURO 28,27
ALTIN 1.603,78
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Real Valladolid Cyle Larin'in bonservisini aldı

Real Valladolid Cyle Larin'in bonservisini aldı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cyle Larin'in geleceği netleşti. Bu sezon La Liga 2'ye düşen Real Valladolid, Cyle Larin'in bonservisini aldığını duyurdu.

Abone ol

İspanyol ekibi Real Valladolid 2022-23 sezonunun devre arasında Club Brugge'de istenen performansı sergileyemeyen Cyle Larin'i satın alma opsiyonuyla 6 aylığına kiralamıştı.

La Liga'da fikstür tamamlandığında küme düşme hattında yer alan ve önümüzdeki sezonu La Liga 2'de geçirecek Real Valladolid, buna rağmen performansından memnun kaldığı Cyle Larin'le yola devam etmek istedi.

Bonservisi alındı

İspanyol ekibi, Kanadalı golcünün satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve oyuncuyla 2025'e kadar geçerli sözleşme imzalandığını duyurdu.

Real Valladolid ile 19 maça çıkan Cyle Larin, takımına 8 gol, 3 asistlik katkı sunarak dikkat çekmişti.

Beşiktaş'tan çok para istemişti

Beşiktaş formasını 109 kez terleten ve siyah-beyazlı ekipten yeni sözleşme için yüksek paralar talep eden Larin, geçtiğimiz sezonun başında Belçika ekibi Club Brugge'e bedelsiz transfer oldu. 28 yaşındaki forvet, Beşiktaş ile 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da bir yılda Müslüman karşıtı 898 ırkçı vaka yaşandı
Almanya'da bir yılda Müslüman karşıtı 898 ırkçı vaka yaşandı
Fenerbahçe Wilfried Zaha'ya yıllık 6 milyon eurodan fazla teklif etti
Fenerbahçe Wilfried Zaha'ya yıllık 6 milyon eurodan fazla teklif etti
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Mersin'de zincirleme kaza: 1'i ağır 9 yaralı
Mersin'de zincirleme kaza: 1'i ağır 9 yaralı
Görevi başında kalp krizi geçiren güvenlik korucusu şehit oldu
Görevi başında kalp krizi geçiren güvenlik korucusu şehit oldu
Yeniden Yunanistan Başbakanı olan Kiryakos Miçotakis yemin etti
Yeniden Yunanistan Başbakanı olan Kiryakos Miçotakis yemin etti
NATO'dan Türkiye açıklaması! Zirve öncesi üst düzey toplantı
NATO'dan Türkiye açıklaması! Zirve öncesi üst düzey toplantı
İstanbul'da bir evde tadilat yapılırken patlama yaşandı
İstanbul'da bir evde tadilat yapılırken patlama yaşandı
Trabzonspor Joaquin Fernandez ile prensip anlaşmasına vardı
Trabzonspor Joaquin Fernandez ile prensip anlaşmasına vardı
ABD’deki Türk fonuna yatırımlar arttı!
ABD’deki Türk fonuna yatırımlar arttı!
TELE 1'de Öcalan seviciliği! Şimdi hesap zamanı Merdan efendi
TELE 1'de Öcalan seviciliği! Şimdi hesap zamanı Merdan efendi
Wagner liderinden flaş açıklama: Wagner 1 Temmuz'da tasfiye edilecek
Wagner liderinden flaş açıklama: Wagner 1 Temmuz'da tasfiye edilecek