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Fenerbahçe Wilfried Zaha'ya yıllık 6 milyon eurodan fazla teklif etti
Fenerbahçe transfer çalışmaları kapsamında Wilfried Zaha'ya yıllık 6 milyon eurodan fazla maaş teklif etti. Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Fildişili futbolcunun yeni durağı merak konusu.Abone ol
Fenerbahçe transfer çalışmaları kapsamında Wilfried Zaha'ya yıllık 6 milyon eurodan fazla maaş teklif etti. Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Fildişili futbolcunun yeni durağı merak konusu.
Fenerbahçe teklifini yaptı
İtalyan basınından Alfredo Pedulla'da yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki kanat oyuncusuna yıllık 6 milyon eurodan fazla maaş teklif ettiği kaydedildi.
Suudiler devreye girdi
İsmi bir süredir Süper Lig devi Fenerbahçe ile anılan Fildişili yıldıza Suudi Arabistan'dan 12 milyon eurodan fazla teklifler de yapıldı.