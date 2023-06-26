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Fenerbahçe Wilfried Zaha'ya yıllık 6 milyon eurodan fazla teklif etti

Fenerbahçe Wilfried Zaha'ya yıllık 6 milyon eurodan fazla teklif etti

Fenerbahçe transfer çalışmaları kapsamında Wilfried Zaha'ya yıllık 6 milyon eurodan fazla maaş teklif etti. Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Fildişili futbolcunun yeni durağı merak konusu.

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Fenerbahçe transfer çalışmaları kapsamında Wilfried Zaha'ya yıllık 6 milyon eurodan fazla maaş teklif etti. Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Fildişili futbolcunun yeni durağı merak konusu.

Fenerbahçe teklifini yaptı

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'da yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki kanat oyuncusuna yıllık 6 milyon eurodan fazla maaş teklif ettiği kaydedildi.

Suudiler devreye girdi

İsmi bir süredir Süper Lig devi Fenerbahçe ile anılan Fildişili yıldıza Suudi Arabistan'dan 12 milyon eurodan fazla teklifler de yapıldı.

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