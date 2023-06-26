BIST 5.733
DOLAR 25,92
EURO 28,27
ALTIN 1.603,78
HABER /  GÜNCEL

Kastamonu'da tarlaya yıldırım düştü: 2 kişi öldü

Kastamonu'da tarlaya yıldırım düştü: 2 kişi öldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak tarlasında çalışan 2 kişi yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Abone ol

Yavuç köyü mevkiinde sarımsak tarlasında çalışan Hikmet Şen ile Salim Demir'e yıldırım isabet etti.

Annesi ve komşusuna yıldırım isabet ettiğini gören Hakkı Şen durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Hakkı Şen, yıldırım isabet eden iki kişiyi traktörle tarladan köy yoluna kadar getirdi.

112 Acil Servis ekipleri yaptıkları incelemede iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şen ve Demir yapılan incelemenin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Real Valladolid Cyle Larin'in bonservisini aldı
Real Valladolid Cyle Larin'in bonservisini aldı
Almanya'da bir yılda Müslüman karşıtı 898 ırkçı vaka yaşandı
Almanya'da bir yılda Müslüman karşıtı 898 ırkçı vaka yaşandı
Fenerbahçe Wilfried Zaha'ya yıllık 6 milyon eurodan fazla teklif etti
Fenerbahçe Wilfried Zaha'ya yıllık 6 milyon eurodan fazla teklif etti
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Mersin'de zincirleme kaza: 1'i ağır 9 yaralı
Mersin'de zincirleme kaza: 1'i ağır 9 yaralı
Görevi başında kalp krizi geçiren güvenlik korucusu şehit oldu
Görevi başında kalp krizi geçiren güvenlik korucusu şehit oldu
Yeniden Yunanistan Başbakanı olan Kiryakos Miçotakis yemin etti
Yeniden Yunanistan Başbakanı olan Kiryakos Miçotakis yemin etti
NATO'dan Türkiye açıklaması! Zirve öncesi üst düzey toplantı
NATO'dan Türkiye açıklaması! Zirve öncesi üst düzey toplantı
İstanbul'da bir evde tadilat yapılırken patlama yaşandı
İstanbul'da bir evde tadilat yapılırken patlama yaşandı
Trabzonspor Joaquin Fernandez ile prensip anlaşmasına vardı
Trabzonspor Joaquin Fernandez ile prensip anlaşmasına vardı
ABD’deki Türk fonuna yatırımlar arttı!
ABD’deki Türk fonuna yatırımlar arttı!
TELE 1'de Öcalan seviciliği! Şimdi hesap zamanı Merdan efendi
TELE 1'de Öcalan seviciliği! Şimdi hesap zamanı Merdan efendi