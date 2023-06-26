Kastamonu'da tarlaya yıldırım düştü: 2 kişi öldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak tarlasında çalışan 2 kişi yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.Abone ol
Yavuç köyü mevkiinde sarımsak tarlasında çalışan Hikmet Şen ile Salim Demir'e yıldırım isabet etti.
Annesi ve komşusuna yıldırım isabet ettiğini gören Hakkı Şen durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Hakkı Şen, yıldırım isabet eden iki kişiyi traktörle tarladan köy yoluna kadar getirdi.
112 Acil Servis ekipleri yaptıkları incelemede iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Şen ve Demir yapılan incelemenin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.