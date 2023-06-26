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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti.

Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin iş başında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.

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