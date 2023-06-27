Hakan Fidan'dan ABD'ye ince mesaj! Büyükelçi ile görüşürken masanın üzerine koyduğu şeye bakın!

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan dün ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti. Kabulden servis edilen fotoğrafta, Hakan Fidan'ın masasının üzerine koyduğu beyzbol topu dikkat çekti.

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'n, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı ziyaret etti. Hakan Fidan'ın çalışma masasında görüşme sırasında bulunan beyzbol topu görüşmeye damga vurdu. Beyaz Saray'ın 2012'deki skandalından tam 11 yıl sonra beyzbol sopasına karşılık olarak beyzbol topuyla ile gönderme yapıldığı belirtildi.

Obama o fotoğrafla mesaj vermişti!

2012 yılında, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Suriye ordusunun Halep'e onlarca tankla saldırmasının ardından ABD Başkanı Barack Obama'yı telefonla aramıştı. 36 dakika süren görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'ın sitesinde yayınlanan fotoğraf büyük tepki çekmişti.

Görüşme anının resmi fotoğrafında, Obama'nın elinde beyzbol sopası tuttuğu görülüyordu. Bu fotoğrafın servis edilmesi Türkiye'de büyük tepkilere neden oldu ve Beyaz Saray da bu olayın ardından geri adım atmıştı.