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Bakan Yerlikaya paylaştı! Erdoğan'dan Mehmetçiğe Kurban Bayramı telefonu

Bakan Yerlikaya paylaştı! Erdoğan'dan Mehmetçiğe Kurban Bayramı telefonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu akşam, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tendürek Jandarma Üs Bölgesi'ndeki ziyaretimizde telefonla kahramanlarımızın Kurban Bayramını tebrik etti." dedi.

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İçişleri Bakanlı Ali Yerlikaya'nın açıkmalaları şu şekilde: Bu akşam, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tendürek Jandarma Üs Bölgesi'ndeki ziyaretimizde telefonla kahramanlarımızın Kurban Bayramını tebrik etti. Kahramanlarımızın aziz vatan toprağının her karışında, canı pahasına görev yaptığını biliyor, görüyor, Allah için şahit oluyorum.

Milletimiz, bu fedakârlıklar sayesinde evinde, işinde, köyünde, şehrinde, memleketimizin her köşesinde huzur içinde… Bu fedakârlıklarınız, tarihimizin altın sayfaları arasında yer alacaktır. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin.

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