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Beşiktaş, Tormena için Braga'ya teklif yaptı

Beşiktaş, Tormena için Braga'ya teklif yaptı

Kadrosuna stoper takviyesinde bulunmak isteyen Beşiktaş, Tormena için Braga'ya teklif yaptı. Portekiz temsilcisi bu teklife olumsuz dönüş yaptı.

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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın öncelik olarak belirlediği stoper transferi konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Braga'dan ayrılması beklenen Brezilyalı stoper Vitor Tormena için Beşiktaş, 2.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Haberde, Tormena konusunda en istekli kulübün Beşiktaş olduğu ancak yapılan teklifin Braga tarafından kabul görmediği vurgulandı.

BRAGA BAŞKANI DİRETİYOR

Haberin devamında, Braga Başkanı Antonio Salvador'un Tormena için 4 milyon euro civarında bir gelir beklediği ve oyuncuyu bu rakamdan aşağı bırakmaya yanaşmadığı kaydedildi.

27 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Braga formasıyla 40 maçta görev aldı ve 1 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.

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