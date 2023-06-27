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İhbar korkunç olayı ortaya çıkardı: Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

İhbar korkunç olayı ortaya çıkardı: Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde iş arkadaşları haber alamadıkları arkadaşları Hasan Ceylan'ı polise ihbar etti. Ceylan'ın evine giren polis, Ceylan ve sevgilisi Gözde Vural'ın cansız bedenlerini buldu. Hasan Ceylan’ın sevgilisi Gözde Vural’ı tabancayla başından vurarak öldürüp aynı tabancayla intihar ettiği öğrenildi.

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde arkadaşlarından haber alamayan vatandaşların ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Polis ekiplerinin adreste yaptığı incelemede Hasan Ceylan’ın sevgilisi Gözde Vural’ı tabancayla başından vurarak öldürüp aynı tabancayla intihar ettiği öğrenildi.

İhbar üzerine çilingirle eve girildi

Kan donduran olay İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi, Ağlayan Uluçınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ceylan (32) ve sevgilisi Gözde Vural’ın (34) arkadaşları, kendilerinden 2 gündür haber alamayınca polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri, belirtilen adreste çilingir yardımıyla kapıyı açtı.

Sevgilisini vurup intihar etmiş

Hasan Ceylan ve Gözde Vural’ın (34) başlarından vurulmuş halde yerde kanlar içinde hareketsiz yattığı görüldü. Yapılan incelemede Hasan Ceylan’ın sevgilisi Gözde Vural’ı tabancayla başından vurup sonra da kendi başına sıkıp intihar ettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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