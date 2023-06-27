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Ekrem İmamoğlu kulisi! Ecevit taktiği! Kurban Bayramı sonrası manifesto ile kadrosunu açıklayacak

Ekrem İmamoğlu kulisi! Ecevit taktiği! Kurban Bayramı sonrası manifesto ile kadrosunu açıklayacak

CHP'de 'değişim' kavgası sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni kulis bilgisi geldi. "İmamoğlu bayram sonra manifestosunu ve kadrosunu açıklayacak" diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Eğer bunları yaptıktan sonra aday olmazsa kaybedenler kulübünde yerini alacak demektir" ifadelerini kullandı.

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CHP'de 'Değişim' kavgası sakinleşmiş gibi görünse de alttan alta devam ediyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na çekil demekle CHP Genel Başkanı olamayacağını anladı. Ecevit stratejisini uygulamaya başladı" dedi. 

Kurduğu kadroyu açıklayacak

Selvi, "Manifestoyu hazırlamak üzere İmamoğlu’nun bir ekip kurduğu söyleniyor. Kurban Bayramı’ndan sonra İmamoğlu’nun bu manifestoyla birlikte bir de kadro açıklayacağı söyleniyor" iddiasında bulundu.  Selvi, şunları kaydetti:

Birinci adım manifesto...

"Birinci adım manifesto, ikinci adım ise kadro olacak. Ama asıl önemli olan adım, genel başkanlığa aday olacak mı, olmayacak mı? Eğer bunları yaptıktan sonra aday olmazsa kaybedenler kulübünde yerini alacak demektir."

Ecevit taktiği uygulayacak

"Çünkü Ecevit, İsmet Paşa gibi tarihi bir şahsiyetle yarıştığı için önce CHP’ye genel başkan, sonra lider olmuştu. Bakalım Ekrem İmamoğlu o cesareti gösterebilecek mi?" 

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