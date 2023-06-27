Bankalar bugün açık mı? Arefe günü özel/devlet bankaları kaça kadar açık?

Kurban Bayramı öncesinde arefe günü özel ve kamu bankalarının çalışma durumu merak ediliyor. Arefe günü bazı işletmeler yarım gün açık olacak. Özellikle Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi devlet bankalarının çalışma durumu sorgulanıyor. Peki Bugün bankalar açık mı, yarım gün mü, saat kaça kadar açık? İşte, 27 Haziran bankaların çalışma programları…

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İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden yapılamayan işlemler, banka şubelerinden yapılıyor. Normal şartlarda bankalar müşterilerine sabah saat 09.00’da kabul etmeye başlıyor. Banka şubeleri üzerinden para transferi, fatura ödeme, kredi başvurusu, hesap dökümü görüntüleme, otomatik ödeme talimatı verme, diğer ödemeler ile beraber birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Banka şubeleri 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs,19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatillerde kapalı oluyor. Ayrıca Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı gibi dini bayramlarda benzer şekilde bankalar hizmet vermiyor. Dini bayramların bir gün öncesi arefe günü olarak kabul edildiğinden yarım gün bankalar çalışmaya devam ediyor.

Kurban Bayramı boyunca 28 Haziran, 29 Haziran, 30 Haziran, 1 Temmuz ve 2 Temmuz günleri bankalar tamamen kapalı olacak. Peki Bugün devlet bankalar açık mı, kapalı mı? Bugün özel bankalar çalışıyor mu?

Bugün bankalar açık mı kapalı mı?

İdari izin veya diğer bir adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan memurları kapsamaktadır. Bu sebeple özel sektör çalışanları, resmi tatil olmadığından 26-27 Haziran tarihlerinde çalışmaya devam edecek.

İdari izin özel sektörü kapsamadığından özel bankalar bugün müşterilere hizmet vermeye devam edecektir. Bankalar sabah saat 09:00’da müşterilerini kapılarını açmaktadır. Öğle tatilinin ardından bankalar akşam saat 17.00’a kadar faaliyetlerini sürdürmektedir.