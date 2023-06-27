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Antrenörün telefonunda çıktı ifadesi şoke etti! Aileler salonu basıp camları indirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antrenörün telefonunda çıktı ifadesi şoke etti! Aileler salonu basıp camları indirdi

ANKARA Keçiören’de 14 yaşındaki kız öğrencinin üstsüz fotoğrafını çektiği ileri sürülerek gözaltına alınan tekvando antrenörünün ifadesi şoke etti. Antrenör emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Bir tekvando kursunda ders almaya başlayan E.N.Y. (14), iddialara göre kendisinin üstsüz fotoğraflarını çeken antrenörü F.M.D.’yi ailesine şikayet etti. Duruma sinirlenen aile ile spor salonundaki diğer öğrencilerin yakınları, dün akşam saatlerinde spor salonunu basıp, F.M.D.’yi darp etti. Kalabalık, F.M.D.'nin oğluna ait spor salonunun camlarını kırıp, içeride eşyalara da zarar verdi. Hafif yaralanan F.M.D. polis tarafından salondan çıkarılıp, hastanede tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.

Cep telefonundan öğrencisinin kıyafetsiz fotoğrafları çıktı

F.M.D.'nin cep telefonuna incelenmek üzere polis ekiplerince el konuldu. F.M.D. ilk ifadesinde öğrencinin üstsüz fotoğraflarını boy ve kilo ölçümü yapmak için çektiğini ileri sürdü. Öte yandan, şüphelinin tehdit, hakaret, taksirle yaralama, açıktan hırsızlık, cinsel saldırı-şantaj, enerji hırsızlığı, kastan yaralama gibi suçlardan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi. F.M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Şüphelinin oğluna ait olan ve olayın gerçekleştiği spor salonu ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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