Zamlı asgari ücret cebe girmeden 45 dolar eridi! Dolar yükseldi böyle oldu
ASGARİ Ücrete Temmuz ayı için yüzde 34 zam yapıldı. Asgari ücret 2 hafta önce imzalanan zam sözleşmesi sırasında 486 dolara denk geliyordu. Ancak doların rekor üstüne rekor kırarak tarihinin en yüksek seviyelerine çıkmasıyla zamlı asgari ücret henüz ceplere girmeden 45 dolar eksilmiş oldu.
Geçen hafta açıklandığında 483 dolara denk gelen yeni asgari ücret, dolar kurunun rekor üstüne rekor kırmasıyla cebe girmeden yaklaşık 45 dolar eridi.
Asgari ücret, 20 Haziran’da yüzde 34 zamla 11 bin 402 lira yükseltilmişti. O gün 23,60 olan dolar/TL kuruna göre asgari ücret 483 dolara denk geliyordu.
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 15'e yükseltmesi sonrası beklentisi karşılanmayan piyasalarda hareketlenme yaşanırken, döviz kurlarında da sert yükselişler oldu.
Geçen haftadan beri yükselişini sürdüren dolar/TL öğle saatlerinden itibaren 26’yı, Euro/TL de 28’i geçerek rekor tazeledi.